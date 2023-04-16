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Купить недвижимость с видом на море в Chalcedon, Греция

4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Эфира, Греция
Квартира 2 спальни
Эфира, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Квартира 2 спальнив Эфира, Греция
Квартира 2 спальни
Эфира, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Квартира 1 спальняв Эфира, Греция
Квартира 1 спальня
Эфира, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Квартира 2 спальнив Эфира, Греция
Квартира 2 спальни
Эфира, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пя…
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