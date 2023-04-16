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Купить недвижимость с видом на горы в Chalcedon, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Xirochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Xirochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 98,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Квартира 1 спальняв Anchialos, Греция
Квартира 1 спальня
Anchialos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 36,000
Продается квартира площадью 46 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
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