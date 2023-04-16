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Купить коттедж с бассейном в Chalcedon, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнатыв Anchialos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Anchialos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 425,000
В пригороде Салоник предлагаются котеджи площадью 300 кв.м с различными земельными участками…
Коттедж 1 комнатав Anchialos, Греция
Коттедж 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,350,000
Продается участок 4500кв.м с двумя домами общей площадью 220кв.м.Дома трех этажные,В подвале…
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