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Жильё с бассейном в Chaidari, Греция

1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Chaidari, Греция
Вилла 4 спальни
Chaidari, Греция
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
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