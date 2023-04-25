Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Piraeus
  6. Chaidari

Жильё с видом на горы в Chaidari, Греция

3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Chaidari, Греция
Коттедж 3 спальни
Chaidari, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 395 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной. …
Вилла 4 спальни в Chaidari, Греция
Вилла 4 спальни
Chaidari, Греция
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 5 спален в Chaidari, Греция
Коттедж 5 спален
Chaidari, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,434,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Realting.com
Перейти