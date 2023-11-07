Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Chaidari
  5. Особняки

Особняки в Chaidari, Греция

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 спальни в Греция
Дом 3 спальни
Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Это традиционный загородный дом на продажу в Киссамосе, Ханья, расположенный в красивой дере…
€120,123
Вилла 4 спальни в Херсониссос, Греция
Вилла 4 спальни
Херсониссос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS330 - Вилла на продажу в Ретимно Центр за € 650.000. Это 200 кв. Вилла …
€650,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Поселение "Геопоника", Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€479,306
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 97 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€332,221
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Афины, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Chalandri Patima north of Athens, luxury apartment of 97 sq.m. 1st floor airy in very good c…
€330,339
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 140 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€908,722
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 44 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€113,975
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Dassia, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Dassia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 340 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
€1,08 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 7
Площадь 262 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 262 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€323,800
Дом 1 комната с видом на море, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
€1,08 млн
Квартира 2 спальни в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€244,544
Квартира 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Квартира 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Property Code: 581070 - Maisonette FOR SALE in Vocha Vochaiko for €170.000 . This 110 sq. m.…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти