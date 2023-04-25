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Дома в Chaidari, Греция

10 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Chaidari, Греция
Коттедж 1 комната
Chaidari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 76 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 4 спальни в Chaidari, Греция
Коттедж 4 спальни
Chaidari, Греция
2 ванных комнат 140 м²
€ 380,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Peristeri - Kipoupoli 125 Sq.m., 4 B…
Дом 2 спальни в Chaidari, Греция
Дом 2 спальни
Chaidari, Греция
1 ванных комнат 90 м²
€ 75,000
Светлая, просторная квартира в хорошем состоянии для семейного проживания в идеальном месте …
Коттедж 2 спальни в Chaidari, Греция
Коттедж 2 спальни
Chaidari, Греция
82 м²
€ 170,000
For Sale || Residential Detached house  || Athens West: Peristeri - Kipoupoli 82 Sq.m., 1 Be…
Коттедж 3 спальни в Chaidari, Греция
Коттедж 3 спальни
Chaidari, Греция
90 м²
€ 85,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia 90 Sq.m., 3 Bedroom…
Коттедж 2 спальни в Chaidari, Греция
Коттедж 2 спальни
Chaidari, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 129,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 3 спальни в Chaidari, Греция
Коттедж 3 спальни
Chaidari, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 395 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной. …
Вилла 4 спальни в Chaidari, Греция
Вилла 4 спальни
Chaidari, Греция
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 5 спален в Chaidari, Греция
Коттедж 5 спален
Chaidari, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,434,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 2 спальни в Chaidari, Греция
Коттедж 2 спальни
Chaidari, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
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