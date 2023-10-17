Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. периферия Центральная Македония
  5. Виллы

Виллы в периферия Центральная Македония, Греция

Муниципалитет Кассандра
268
Municipality of Thessaloniki
92
Салоники
91
The Municipality of Sithonia
50
Municipality of Pylaia - Chortiatis
27
Panorama Municipal Unit
16
Касандрия
15
Trilofos
13
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
501 объект найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
Вилла 5 спален в Polychrono, Греция
Вилла 5 спален
Polychrono, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Property Code: HPS4263 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for €750.000 . This 150 sq. m.…
€750,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в триад, Греция
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Неа-Фокея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€350,000
Вилла 2 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 2 спальни
Agia Paraskevi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Код недвижимости: HPS4237 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Палиури за €350.000 . Эта меблирован…
€350,000
Вилла 2 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 2 спальни
Agia Paraskevi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Код недвижимости: HPS4239 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Палиури за €350.000 . Эта меблирован…
€350,000
Вилла 4 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 4 спальни
Agia Paraskevi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4236 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Палиури за €680.000 . Эта меблирован…
€680,000
Вилла 6 спален в Vourvourou, Греция
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Код недвижимости: HPS4233 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €4.300.000 . Эта меблиро…
€4,30 млн
Вилла 9 спален в Pefkochori, Греция
Вилла 9 спален
Pefkochori, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4231 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €1.725.000 . Это 300 кв…
€1,73 млн
Вилла 5 спален в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 5 спален
Agia Paraskevi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4232 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Пефкочори для €2.200.000 . Эта мебли…
€2,20 млн
Вилла 5 спален в Polychrono, Греция
Вилла 5 спален
Polychrono, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Код недвижимости: HPS4221 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Полихроно для €650.000 . Это 150 кв.…
€650,000
Вилла 10 спален в Polychrono, Греция
Вилла 10 спален
Polychrono, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4222 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Полихроно для €1.300.000 . Это 300 к…
€1,30 млн
Вилла 5 спален в Polychrono, Греция
Вилла 5 спален
Polychrono, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Код недвижимости: HPS4219 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Полихроно для €700.000 . Это 150 кв.…
€700,000
Вилла 3 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Код недвижимости: HPS4189 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис за €575.000 Исключительност…
€575,000
Вилла 3 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Код недвижимости: HPS4190 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €550.000 Исключительнос…
€550,000
Вилла 3 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Код недвижимости: HPS4191 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €600.000 Исключительнос…
€600,000
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS4182 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €650.000 . Это 200 кв.м…
€650,000
Вилла 9 спален в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Код недвижимости: HPS4164 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Каламарии Агиос Иоаннис за €1.260.000 . Эта …
€1,26 млн
Вилла 3 спальни в Vourvourou, Греция
Вилла 3 спальни
Vourvourou, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Код недвижимости: HPS4172 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €2.800.000 . Это 232 кв.…
€2,80 млн
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS4144 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €750.000 . Это 200 кв.м…
€750,000
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состои…
€150,000
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 6
Площадь 147 м²
2-поверховий котедж площею 147 кв.м на Олімпійській Рів'єрі. Цокольний поверх складається з…
€160,000
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 6
Площадь 178 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит …
€280,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Неа-Потидея, Греция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Любителям природы эта инвестиционная возможность идеально подходит для арендного дохода или …
€275,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка в Каландра, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот захватывающий новый проект спроектированной архитектором виллы теперь доступен для брон…
€990,000
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Превосходное место отдыха с современной архитектурой идеально подходит для вашего летнего от…
€990,000
Вилла с балконом, с бытовой техникой, с парковка в Fourka, Греция
Вилла с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Fourka, Греция
Этот захватывающий новый проект вилл, спроектированных архитекторами, теперь доступен для бр…
€350,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
NEW HOMES Pefkohori GLAROKAVOS FOR SALE мезонет первого этажа общей площадью 160 кв.м. на уч…
€580,000
Вилла 7 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Палиури, Греция
Вилла 7 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Палиури, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Частично построенная вилла в тихом месте в тихом городке общей площадью 185 кв. м на 3 этажа…
€195,000
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pefkochori, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pefkochori, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Превосходное уединение с современной архитектурой идеально подходит для летнего отдыха!! Изы…
€690,000

Параметры недвижимости в периферия Центральная Македония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти