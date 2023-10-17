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Таунхаусы в периферия Центральная Македония, Греция

Chortiatis Municipal Unit
19
Panorama Municipal Unit
16
Эпаноми
14
Plagiari
13
Neo Rysio
10
Municipality of Neapoli-Sykies
7
Neoi Epivates
7
Перея
7
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645 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Skala Fourkas, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Таунхаус 3 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 206 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
Таунхаус 3 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
€170,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Metamorfosi, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Metamorfosi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€250,000
Таунхаус 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€178,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Polychrono, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Polychrono, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
A corner maisonette with unique aesthetics and a total living space of  150 s.m., built on a…
€725,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Pefkochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€560,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м в северной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
€200,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивный дом с гордостью и воображением, полностью меблированный в привилегированном и с…
€1,10 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Палиури, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот замечательный отель полон очарования и расположен недалеко от живописной деревни Палиур…
€190,000
Таунхаус 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Таунхаус 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Вилла в тихом месте, это вилла площадью 380 квадратных метров на 3 уровнях плюс великолепный…
€690,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
PENTHOUSE HOME в тихой части приморского города ПЕФКОХОРИ ХАЛКИДИКИ.  Дом великолепно спроек…
€165,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
HANIOTI роскошный средиземноморский мезонет на продажу в районе, который растет в сфере недв…
€175,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В процветающем приморском городе Полихроно, у нас есть идеальный идеальный мезонет на 2 этаж…
€140,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Polychrono, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В процветающем приморском городе Полихроно, у нас есть идеальный идеальный мезонет на 2 этаж…
€230,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Это свойство - потрясающий пляжный дом, который предлагает спокойную и безмятежную среду с з…
€590,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Chaniotis, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Chaniotis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость представляет собой потрясающий пляжный дом, который предлагает спокойную и безм…
€650,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость является потрясающим домом в популярном месте, которое предлагает спокойную и б…
€370,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Деревенский дом с видом на море и множеством внутренних двориков расположен на пике процвета…
€165,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Каландра, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный на живописном прибрежном утесе в POSIDI, этот потрясающий летний дом может пох…
€285,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающий дом на продажу в процветающем приморском городе Ханиоти с 135 кв. м жилой площад…
€330,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Peristasi, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€210,000
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pefkochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
  Отличная инвестиционная возможность владеть собственным домом на берегу моря в туристичес…
€349,000
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Polychrono, Греция
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Эта современная вилла с 4 спальнями в настоящее время находится в стадии строительства и пла…
€450,000
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Susan Jameson Real Estate рада объявить о начале новой разработки с греческим настроением, к…
€295,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Siviri, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Хорошо ухоженный дом на продажу в Халкидики превосходных пропорций со множеством причудливых…
€230,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Идеальный летний дом, в отличие от любого другого, с большим количеством места и уединения, …
€215,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в Полихроно, этот великолепный дом с 105 кв. М жилой площади и садами с СУП…
€260,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Вилла “ Finesse ” расположена в Пефкохори Халкидики, отличном месте в тихом районе Кассандры…
€850,000

Параметры недвижимости в периферия Центральная Македония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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