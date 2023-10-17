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Квартиры-студии в периферия Центральная Македония, Греция

Municipality of Thessaloniki
11
Thessaloniki Municipal Unit
7
Салоники
3
Студия В архив
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16 объектов найдено
Студия 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Код недвижимости: HPS4194 - Студия ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках Ipoloipo kentrou Салоники за €133…
€133,000
Студия 1 спальня в Поселение "Агиой Анарджирой", Греция
Студия 1 спальня
Поселение "Агиой Анарджирой", Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Код недвижимости: HPS4174 - Студия ДЛЯ ПРОДАЖИ в Kallikrateia Nea Kallikrateia для €125.000 …
€125,000
Студия 1 спальня в периферия Центральная Македония, Греция
Студия 1 спальня
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Код недвижимости: HPS4063 - Студия ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках Вулгари - Агиос Элефтериос за €12…
€123,000
Студия 1 спальня в периферия Центральная Македония, Греция
Студия 1 спальня
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Код недвижимости: HPS4064 - Студия ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках Вулгари - Агиос Элефтериос за €15…
€156,000
Студия 1 ванная в Неа-Каликратия, Греция
Студия 1 ванная
Неа-Каликратия, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
The new building with apartments is located 500 meters from the sandy beach in Nea Kallikrat…
€80,000
Студия 1 ванная в периферия Центральная Македония, Греция
Студия 1 ванная
периферия Центральная Македония, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Код недвижимости: HPS4046 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Каламарии Агиос Иоаннис для € 110.000 . Это 3…
€110,000
Студия 1 ванная в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Код недвижимости: HPS4039 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Като Тумпа для € 96.300 . Это 39 кв…
€96,300
Студия 1 ванная в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Код недвижимости: HPS4041 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Като Тумпа для € 96.300 . Это 39 кв…
€96,300
Студия 1 ванная в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Код недвижимости: HPS4032 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Като Тумпа для € 96.300 . Это 39 кв…
€96,300
Студия 1 ванная в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Код недвижимости: HPS4036 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Като Тумпа для € 96.300 . Это 39 кв…
€96,300
Студия 1 ванная в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Property Code: HPS3618 - Studio FOR SALE in Thessaloniki 40 Ekklisies for €100.000 . This 36…
€100,000
Студия 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Код недвижимости: HPS3558 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Ipoloipo kentrou Thessalonikis для …
€125,000
Студия 8 спален в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Студия 8 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 220 м²
Код недвижимости: HPS2920 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Ано Поли за € 350.000. Это 220 кв. …
€350,000
Студия 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Студия 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Новое здание с апартаментами находится в 650 м от песчаного пляжа в Калликратии.  Есть 4 сту…
€48,000
Студия 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Студия 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Apartments for sale in the tourist town of Pefkohori are only 60 m from the sandy beach. Ide…
€170,000
Студия 5 спален в Polychrono, Греция
Студия 5 спален
Polychrono, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 138 м²
Комплекс с 5 студии в аренду расположен в центре деревни Полихроно, в 200 метрах от прекрасн…
€420,000

Параметры недвижимости в периферия Центральная Македония, Греция

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