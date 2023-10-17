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Дома в периферия Центральная Македония, Греция

Никити
166
Municipality of Pylaia - Chortiatis
147
Полийирос
125
Касандрия
103
The municipality Nea Propontida
100
Trilofos
95
Муниципалитет Аристотеля
82
Panorama Municipal Unit
81
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3 228 объектов найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
The complex of maisonettes is located in Nikiti village 400 meters from the great beach. The…
€250,000
Дом 3 спальни с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 5
Площадь 206 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 206 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 5
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 114 м²
Этаж 1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 114 m2, 2…
€455,000
Дом 2 спальни в Pikrolimni, Греция
Дом 2 спальни
Pikrolimni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Property Code: HPS4274 - House FOR SALE in Gallikos Panteleimonas for €100.000 . This 130 sq…
€100,000
Дом 3 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Μaisonette is located in a popular Pefkohori village only 140 meters to the beach. The mario…
€265,000
Дом 2 спальни в Psakoudia, Греция
Дом 2 спальни
Psakoudia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Detached house is located in the suburbs of Psakoudia village 1700 meters from the great san…
€175,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Skala Fourkas, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
Таунхаус 3 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 206 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
Дом 2 спальни в Nea Plagia, Греция
Дом 2 спальни
Nea Plagia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
The maisonette is located in Nea Plagia only 25 meters from the nice wide sandy beach in the…
€170,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 4 Уровни, …
€480,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Skala Fourkas, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Этаж -1
For sale a villa of 211 sq.m. with garden 1242sq.m. and pool in Kypsa (Halkidiki). The pr…
€790,000
Таунхаус 3 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
€170,000
Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Property Code: HPR3371 - House FOR SALE in Panorama Center for €480.000 . This 200 sq. m. fu…
€480,000
Коттедж 4 спальни с видом на город в Makrigialos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город
Makrigialos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€75,000
Дом 9 спален с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 9 спален с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 9
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€565,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном в триад, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
триад, Греция
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 154 m2, 2 Уровни,…
€340,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном в триад, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
триад, Греция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 160 m2, 2 Уровни,…
€350,000
Дом 2 спальни в Неа-Потидея, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Detached house with a garden is located in the suburbs of Nea Potidea village only 200 meter…
€120,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€290,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Μaisonetta is located in a popular Nikiti village only 170 meters from the great sandy beach…
€245,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном в триад, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
триад, Греция
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 154 m2, 2 Уро…
€340,000
Коттедж 9 спален с furnishings в Перея, Греция
Коттедж 9 спален с furnishings
Перея, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€565,000
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 6
Площадь 650 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 261 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном в триад, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
триад, Греция
Комнаты 3
Площадь 163 м²
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 163 m2, 2 Уровни,…
€380,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000

Типы недвижимости в периферия Центральная Македония

виллы
коттеджи
шале
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферия Центральная Македония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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