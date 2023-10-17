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Жилая
Греция
периферия Центральная Македония
Дома
Дома в периферия Центральная Македония, Греция
Никити
166
Municipality of Pylaia - Chortiatis
147
Полийирос
125
Касандрия
103
The municipality Nea Propontida
100
Trilofos
95
Муниципалитет Аристотеля
82
Panorama Municipal Unit
81
Neo Rysio
55
Иерисос
46
Chortiatis Municipal Unit
42
Неос-Мармарас
40
Неа-Муданья
37
Неа-Каликратия
31
Неа-Триглия
28
Перея
26
Pylaia Municipal Unit
24
Thessaloniki Municipal Unit
14
Сикея
11
Kordelio - Evosmos Municipality
5
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3 228 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
5
4
163 м²
3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3
2
100 м²
1
The complex of maisonettes is located in Nikiti village 400 meters from the great beach. The…
€250,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
5
206 м²
4
Продается таунхаус площадью 206 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
5
450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
3
114 м²
1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 114 m2, 2…
€455,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Pikrolimni, Греция
2
1
130 м²
Property Code: HPS4274 - House FOR SALE in Gallikos Panteleimonas for €100.000 . This 130 sq…
€100,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
3
1
134 м²
Μaisonette is located in a popular Pefkohori village only 140 meters to the beach. The mario…
€265,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Psakoudia, Греция
2
1
80 м²
Detached house is located in the suburbs of Psakoudia village 1700 meters from the great san…
€175,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Skala Fourkas, Греция
4
1
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
5
3
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
5
2
206 м²
4
Продается таунхаус площадью 206 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Nea Plagia, Греция
2
1
70 м²
1
The maisonette is located in Nea Plagia only 25 meters from the nice wide sandy beach in the…
€170,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
200 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 4 Уровни, …
€480,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Skala Fourkas, Греция
4
300 м²
-1
For sale a villa of 211 sq.m. with garden 1242sq.m. and pool in Kypsa (Halkidiki). The pr…
€790,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
4
1
98 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
€170,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
1
200 м²
Property Code: HPR3371 - House FOR SALE in Panorama Center for €480.000 . This 200 sq. m. fu…
€480,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город
Makrigialos, Греция
6
2
165 м²
1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€75,000
Рекомендовать
Дом 9 спален с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
9
300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€565,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
триад, Греция
3
154 м²
1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 154 m2, 2 Уровни,…
€340,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
триад, Греция
3
160 м²
1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 160 m2, 2 Уровни,…
€350,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
2
2
55 м²
Detached house with a garden is located in the suburbs of Nea Potidea village only 200 meter…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Фокея, Греция
5
2
120 м²
1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€290,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3
3
114 м²
Μaisonetta is located in a popular Nikiti village only 170 meters from the great sandy beach…
€245,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
4
354 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
триад, Греция
3
154 м²
1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 154 m2, 2 Уро…
€340,000
Рекомендовать
Коттедж 9 спален с furnishings
Перея, Греция
12
3
300 м²
1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€565,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
6
650 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
4
261 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
триад, Греция
3
163 м²
1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 163 m2, 2 Уровни,…
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
6
2
354 м²
4
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
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