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Жилая
Греция
периферия Центральная Македония
Квартиры
Квартиры в периферия Центральная Македония, Греция
Kordelio - Evosmos Municipality
52
Municipal Unit of Evosmo
43
Municipality of Neapoli-Sykies
34
Неа-Каликратия
28
Agios Pavlos Municipal Unit
22
Neoi Epivates
14
Неа-Миханьона
14
Municipal unot of Polichni
11
Муниципалитет Диу - Олимп
11
Municipal unit of Efkarpia
10
Неа-Триглия
10
Эпаноми
10
Agia Triada
8
Kallithea
8
Pentalofos
8
Chalcedon
7
Serres Municipality
5
Сере
5
Коринос
4
Пляж Геракини
3
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1 850 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Siviri, Греция
2
1
66 м²
The apartment is located in Siviri village only 50 meters from the nice sandy beach. The apa…
€180,000
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Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
1
1
54 м²
The apartment is located in the center of Neos Marmaras village 150 meters from the sea. The…
€113,000
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Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
100 м²
4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
100 м²
4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
100 м²
4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
100 м²
4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
62 м²
1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
62 м²
1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
67 м²
Property Code: HPS4275 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €195.000 . This 67 sq. …
€195,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
107 м²
Property Code: HPS4276 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €298.000 . This 107 sq.…
€298,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
88 м²
Property Code: HPS4271 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €248.000 . This 88 sq. …
€248,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
67 м²
Property Code: HPS4272 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €195.000 . This 67 sq. …
€195,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
107 м²
Property Code: HPS4273 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €298.000 . This 107 sq.…
€298,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
119 м²
Property Code: HPS4269 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €338.000 . This 119 sq.…
€338,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
79 м²
Property Code: HPS4270 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €235.000 . This 79 sq. …
€235,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2
1
81 м²
The building with apartments is located 350 meters from the sandy beach in Kallikratia. Ther…
€135,000
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Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
2
1
42 м²
3/1
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
3
1
97 м²
4/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
40 м²
1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
€95,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
2
1
36 м²
3/1
Продается квартира площадью 36 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€93,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2
53 м²
7
Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция Предлагаются светлые квартиры в стиле м…
€213,700
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Квартира 2 спальни
триад, Греция
2
1
121 м²
Property Code: HPS4123 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for €270.000 . This 121 sq. m. …
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
триад, Греция
2
1
121 м²
Property Code: HPS4124 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for €285.000 . This 121 sq. m. …
€285,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
45 м²
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
90 м²
6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
35 м²
2/1
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
3
1
60 м²
4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€145,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Stathmos Mourion, Греция
3
1
100 м²
Elliniko south of Athens Sourmena area, apartment of 100 sq.m. raised ground floor, in very …
€350,000
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Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
66 м²
Property Code: HPS4266 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €185.000 . This 66 sq. …
€185,000
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Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
107 м²
Property Code: HPS4267 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €295.000 . This 107 sq.…
€295,000
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