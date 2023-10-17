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Квартиры в периферия Центральная Македония, Греция

Kordelio - Evosmos Municipality
52
Municipal Unit of Evosmo
43
Municipality of Neapoli-Sykies
34
Неа-Каликратия
28
Agios Pavlos Municipal Unit
22
Neoi Epivates
14
Неа-Миханьона
14
Municipal unot of Polichni
11
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1 850 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Siviri, Греция
Квартира 2 спальни
Siviri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
The apartment is located in Siviri village only 50 meters from the nice sandy beach. The apa…
€180,000
Квартира 1 спальня в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
The apartment is located in the center of Neos Marmaras village 150 meters from the sea. The…
€113,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
€75,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
€75,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Property Code: HPS4275 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €195.000 . This 67 sq. …
€195,000
Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Property Code: HPS4276 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €298.000 . This 107 sq.…
€298,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Property Code: HPS4271 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €248.000 . This 88 sq. …
€248,000
Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Property Code: HPS4272 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €195.000 . This 67 sq. …
€195,000
Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Property Code: HPS4273 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €298.000 . This 107 sq.…
€298,000
Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Property Code: HPS4269 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €338.000 . This 119 sq.…
€338,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Property Code: HPS4270 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €235.000 . This 79 sq. …
€235,000
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
The building with apartments is located 350 meters from the sandy beach in Kallikratia. Ther…
€135,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€165,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
€95,000
Квартира 1 спальня в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 36 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€93,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 7
Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция Предлагаются светлые квартиры в стиле м…
€213,700
Квартира 2 спальни в триад, Греция
Квартира 2 спальни
триад, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Property Code: HPS4123 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for €270.000 . This 121 sq. m. …
€270,000
Квартира 2 спальни в триад, Греция
Квартира 2 спальни
триад, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Property Code: HPS4124 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for €285.000 . This 121 sq. m. …
€285,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€170,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€145,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Stathmos Mourion, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Stathmos Mourion, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Elliniko south of Athens Sourmena area, apartment of 100 sq.m. raised ground floor, in very …
€350,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Property Code: HPS4266 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €185.000 . This 66 sq. …
€185,000
Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Property Code: HPS4267 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €295.000 . This 107 sq.…
€295,000

Типы недвижимости в периферия Центральная Македония

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферия Центральная Македония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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