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Жильё в периферия Центральная Македония, Греция

Plagiari
36
Neoi Epivates
34
Неа-Миханьона
33
Муниципалитет Диу - Олимп
32
Drymos
29
Agia Triada
28
Муниципалитет Пелла
28
Яница
28
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5 078 объектов найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Квартира 2 спальни в Siviri, Греция
Квартира 2 спальни
Siviri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
The apartment is located in Siviri village only 50 meters from the nice sandy beach. The apa…
€180,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
The complex of maisonettes is located in Nikiti village 400 meters from the great beach. The…
€250,000
Квартира 1 спальня в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
The apartment is located in the center of Neos Marmaras village 150 meters from the sea. The…
€113,000
Дом 3 спальни с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 5
Площадь 206 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 206 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 5
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 114 м²
Этаж 1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 114 m2, 2…
€455,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
€75,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
€75,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Property Code: HPS4275 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €195.000 . This 67 sq. …
€195,000
Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Property Code: HPS4276 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €298.000 . This 107 sq.…
€298,000
Дом 2 спальни в Pikrolimni, Греция
Дом 2 спальни
Pikrolimni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Property Code: HPS4274 - House FOR SALE in Gallikos Panteleimonas for €100.000 . This 130 sq…
€100,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Property Code: HPS4271 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €248.000 . This 88 sq. …
€248,000
Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Property Code: HPS4272 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €195.000 . This 67 sq. …
€195,000
Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Property Code: HPS4273 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €298.000 . This 107 sq.…
€298,000
Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Property Code: HPS4269 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €338.000 . This 119 sq.…
€338,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Property Code: HPS4270 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €235.000 . This 79 sq. …
€235,000
Дом 3 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Μaisonette is located in a popular Pefkohori village only 140 meters to the beach. The mario…
€265,000
Дом 2 спальни в Psakoudia, Греция
Дом 2 спальни
Psakoudia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Detached house is located in the suburbs of Psakoudia village 1700 meters from the great san…
€175,000
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
The building with apartments is located 350 meters from the sandy beach in Kallikratia. Ther…
€135,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Skala Fourkas, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
Таунхаус 3 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 206 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
Дом 2 спальни в Nea Plagia, Греция
Дом 2 спальни
Nea Plagia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
The maisonette is located in Nea Plagia only 25 meters from the nice wide sandy beach in the…
€170,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€165,000

Типы недвижимости в периферия Центральная Македония

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферия Центральная Македония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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