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Жилая
Греция
периферия Центральная Македония
Жильё в периферия Центральная Македония, Греция
Plagiari
36
Neoi Epivates
34
Неа-Миханьона
33
Муниципалитет Диу - Олимп
32
Drymos
29
Agia Triada
28
Муниципалитет Пелла
28
Яница
28
Agios Pavlos Municipal Unit
26
Pentalofos
26
Василика
23
Chalcedon
21
Municipal unit of Efkarpia
21
Serres Municipality
20
Сере
20
Municipal unot of Polichni
15
Карица
15
Peristasi
13
Kallithea
12
Пляж Геракини
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5 078 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
5
4
163 м²
3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
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Квартира 2 спальни
Siviri, Греция
2
1
66 м²
The apartment is located in Siviri village only 50 meters from the nice sandy beach. The apa…
€180,000
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Дом 3 спальни
Никити, Греция
3
2
100 м²
1
The complex of maisonettes is located in Nikiti village 400 meters from the great beach. The…
€250,000
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Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
1
1
54 м²
The apartment is located in the center of Neos Marmaras village 150 meters from the sea. The…
€113,000
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Дом 3 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
5
206 м²
4
Продается таунхаус площадью 206 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
5
450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
3
114 м²
1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 114 m2, 2…
€455,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
100 м²
4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
100 м²
4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
100 м²
4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
100 м²
4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
62 м²
1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
62 м²
1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
67 м²
Property Code: HPS4275 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €195.000 . This 67 sq. …
€195,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
107 м²
Property Code: HPS4276 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €298.000 . This 107 sq.…
€298,000
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Дом 2 спальни
Pikrolimni, Греция
2
1
130 м²
Property Code: HPS4274 - House FOR SALE in Gallikos Panteleimonas for €100.000 . This 130 sq…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
88 м²
Property Code: HPS4271 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €248.000 . This 88 sq. …
€248,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
67 м²
Property Code: HPS4272 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €195.000 . This 67 sq. …
€195,000
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Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
107 м²
Property Code: HPS4273 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €298.000 . This 107 sq.…
€298,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
119 м²
Property Code: HPS4269 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €338.000 . This 119 sq.…
€338,000
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Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
79 м²
Property Code: HPS4270 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €235.000 . This 79 sq. …
€235,000
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Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
3
1
134 м²
Μaisonette is located in a popular Pefkohori village only 140 meters to the beach. The mario…
€265,000
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Дом 2 спальни
Psakoudia, Греция
2
1
80 м²
Detached house is located in the suburbs of Psakoudia village 1700 meters from the great san…
€175,000
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Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2
1
81 м²
The building with apartments is located 350 meters from the sandy beach in Kallikratia. Ther…
€135,000
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Таунхаус 3 спальни с furnishings
Skala Fourkas, Греция
4
1
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
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Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
5
3
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
5
2
206 м²
4
Продается таунхаус площадью 206 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
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Дом 2 спальни
Nea Plagia, Греция
2
1
70 м²
1
The maisonette is located in Nea Plagia only 25 meters from the nice wide sandy beach in the…
€170,000
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Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
2
1
42 м²
3/1
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
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Квартира 2 спальни
Перея, Греция
3
1
97 м²
4/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€165,000
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