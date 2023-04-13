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Купить вилла с видом на море в периферия Центральная Греция, Греция

demos chalkideon
21
Халкис
19
Эретрия
3
demos delphon
2
demos istiaias-aidepsou
2
demos distomou-arachobas-antikyras
1
demos lokron
1
demos molou - agiou konstantinou
1
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20 объектов найдено
Вилла 7 комнатв Tragana, Греция
Вилла 7 комнат
Tragana, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 4 комнатыв Agios Serafim, Греция
Вилла 4 комнаты
Agios Serafim, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 8 спаленв Илия, Греция
Вилла 8 спален
Илия, Греция
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 5 спаленв demos chalkideon, Греция
Вилла 5 спален
demos chalkideon, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 5 спаленв Агиос Лукас, Греция
Вилла 5 спален
Агиос Лукас, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 6 спаленв Эретрия, Греция
Вилла 6 спален
Эретрия, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 920,000
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 7 спаленв Agii Pantes, Греция
Вилла 7 спален
Agii Pantes, Греция
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
Вилла 6 спаленв Дросья, Греция
Вилла 6 спален
Дросья, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 6 спаленв Theologos, Греция
Вилла 6 спален
Theologos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
Вилла 8 спаленв Магула, Греция
Вилла 8 спален
Магула, Греция
13 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
Вилла 4 спальнив Эллиника, Греция
Вилла 4 спальни
Эллиника, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 5 спаленв demos chalkideon, Греция
Вилла 5 спален
demos chalkideon, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальнив Паралия Авлида, Греция
Вилла 3 спальни
Паралия Авлида, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 7 спаленв Дилеси, Греция
Вилла 7 спален
Дилеси, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 3 спальнив Theologos, Греция
Вилла 3 спальни
Theologos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
Вилла 5 спаленв Плака Дилеси, Греция
Вилла 5 спален
Плака Дилеси, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 6 спаленв Theologos, Греция
Вилла 6 спален
Theologos, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Вилла 1 комнатав Оропос, Греция
Вилла 1 комната
Оропос, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагается к продаже Вилла, состоящая из 3 домовКаждый дом имеет 3 уровня и состоит из 1 г…
Вилла 1 комнатав Плака Дилеси, Греция
Вилла 1 комната
Плака Дилеси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается вид…
Вилла 6 спаленв Панорама, Греция
Вилла 6 спален
Панорама, Греция
8 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается 4-этажная вилла площадью 910 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спальн…

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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