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Купить таунхаус с бассейном в периферия Центральная Греция, Греция

demos chalkideon
17
Халкис
17
Municipality of Thiva
5
Municipal Unit of Thebes
5
Неа-Палатия
5
demos molou - agiou konstantinou
4
demos delphon
2
demos distomou-arachobas-antikyras
2
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2 объекта найдено
Таунхаус 1 комнатав Галаксидион, Греция
Таунхаус 1 комната
Галаксидион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,250,000
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
Таунхаус 4 спальнив Халкуцион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Халкуцион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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