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Купить таунхаус в периферия Центральная Греция, Греция

demos chalkideon
17
Халкис
17
Municipality of Thiva
5
Municipal Unit of Thebes
5
Неа-Палатия
5
demos molou - agiou konstantinou
4
demos delphon
2
demos distomou-arachobas-antikyras
2
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33 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Agios Konstantinos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agios Konstantinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Таунхаус 3 спальнив Лутра-Эдипсу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутра-Эдипсу, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
Таунхаус 3 комнатыв Неа Синасос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Синасос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 120,000
Продаются дома в комплексе, расположенном на о. Эвия. 8 домов площадью 80 кв.м каждый состоя…
Таунхаус 3 спальнив ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 1 комнатав ampelochori, Греция
Таунхаус 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 235,000
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
Таунхаус 1 комнатав ampelochori, Греция
Таунхаус 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 285,000
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
Таунхаус 3 спальнив ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 367,500
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив demos chalkideon, Греция
Таунхаус 3 спальни
demos chalkideon, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седь…
Таунхаус 5 спаленв demos chalkideon, Греция
Таунхаус 5 спален
demos chalkideon, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 спальнив Магула, Греция
Таунхаус 2 спальни
Магула, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 137,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 2 спальнив Гимно, Греция
Таунхаус 2 спальни
Гимно, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 3 спальнив Акти Ниреос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Акти Ниреос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 спальнив kalybia libadiou, Греция
Таунхаус 4 спальни
kalybia libadiou, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 2 спальнив demos chalkideon, Греция
Таунхаус 2 спальни
demos chalkideon, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Трет…
Таунхаус 2 спальнив Акти, Греция
Таунхаус 2 спальни
Акти, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 215,500
Продается таунхаус площадью 73 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Таунхаус 3 спальнив Арахова, Греция
Таунхаус 3 спальни
Арахова, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 277,000
Продается таунхаус площадью 122 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 2 спальнив Акти, Греция
Таунхаус 2 спальни
Акти, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 373,000
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
Таунхаус 1 комнатав Галаксидион, Греция
Таунхаус 1 комната
Галаксидион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,250,000
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
Таунхаус 5 спаленв Лонгос, Греция
Таунхаус 5 спален
Лонгос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 3 спальнив Theologos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Theologos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 4 спальнив demos chalkideon, Греция
Таунхаус 4 спальни
demos chalkideon, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 204 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальнив Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Скала Оропу, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальнив kastraki, Греция
Таунхаус 2 спальни
kastraki, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 4 спальнив Theologos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Theologos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 4 спальнив Халкуцион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Халкуцион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Скала Оропу, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Скала Оропу, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальнив Халкуцион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Халкуцион, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Hrisso, Греция
Таунхаус 3 спальни
Hrisso, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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