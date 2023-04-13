Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. Студии

Купить квартира-студия с видом на море в периферия Центральная Греция, Греция

demos chalkideon
1
Неа-Палатия
1
Халкис
1
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 24 комнатыв Македонии и Фракии, Греция
Дом 24 комнаты
Македонии и Фракии, Греция
24 Количество комнат 820 м²
€ 1,290,419
Предлагаем Вашему вниманию пятиэтажный дом площадью 820 кв.м., построенный на склоне над сос…
Домв периферия Крит, Греция
Дом
периферия Крит, Греция
370 м²
€ 436,757
Предлагаем на продажу дом площадью 370 кв.м, который состоит из шести отдельных квартир. Дом…
Квартира 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 8/1 Этаж
€ 426,831
Продается квартира площадью 109 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Дом 3 спальнив Скала Рахонио, Греция
Дом 3 спальни
Скала Рахонио, Греция
2 ванных комнат
€ 300,000
Код недвижимости: 11239 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Тасос Скала Рахониу за € 300.000 . Это 100 кв…
Вилла 3 спальнив Thermisia, Греция
Вилла 3 спальни
Thermisia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 456,610
Продается 2-этажная вилла площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Коттедж 3 спальнив Peristera, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristera, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 158,821
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Квартира 3 спальнив triadi, Греция
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат 122 м²
€ 260,000
Property Code: HPS2888 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for €260.000 . This 122 sq. m. …
Квартира 1 комнатав Пелекас, Греция
Квартира 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 347,421
На продажу выставлена квартира 100 кв.м с видом на море в районе Кондогиалос на западе о.Кор…
Дом 5 спаленв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Дом 5 спален
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
180 м²
€ 843,736
Продается очаровательный каменный 3-х этажный дом, расположенный на востоке острова Корфу. О…
Квартира 4 спальнив Pefkochori, Греция
Квартира 4 спальни
Pefkochori, Греция
3 ванных комнат 140 м²
€ 520,000
Код недвижимости: HPS3500 - Мезонет на продажу в Паллини Пефкохори за € 520.000 . Это 140 кв…
Дом 4 спальнив Македонии и Фракии, Греция
Дом 4 спальни
Македонии и Фракии, Греция
5 Количество комнат 120 м²
€ 446,684
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 3 спальнив Греция, Греция
Вилла 3 спальни
Греция, Греция
3 ванных комнат 170 м²
€ 420,000
Эта вилла на продажу в Хломосе расположена на возвышенности, откуда открывается потрясающий …

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти