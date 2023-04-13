Купить квартира-студия с видом на горы в периферия Центральная Греция, Греция

Квартира 3 спальни Amfitritis, Греция 6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1

€ 446,684

Продается дуплекс площадью 165 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой этаж …