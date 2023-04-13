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Греция
Фессалии и Центральной Греции
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Купить недвижимость с видом на море в периферия Центральная Греция, Греция
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126 объектов найдено
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Вилла 7 комнат
Tragana, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 4 комнаты
Agios Serafim, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Квартира 1 комната
Акти Ниреос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,580,000
Продается квартира площадью 480 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состои…
Коттедж 6 комнат
Лихас, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Таунхаус 2 спальни
Agios Konstantinos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Таунхаус 3 спальни
Лутра-Эдипсу, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Квартира 1 комната
Скала Оропу, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 53,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 спальня
Халкуцион, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 115,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
Квартира 2 спальни
Плака Дилеси, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 145,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 4 спальни
Лимни, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
Коттедж 6 спален
Ритсона, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Вилла 8 спален
Илия, Греция
9 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
Коттедж 4 комнаты
Гувес, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 430,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальни
Яницу, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня
Яницу, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Вилла 5 спален
demos chalkideon, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Коттедж 10 спален
Сета, Греция
14 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 367,500
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 425,000
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
Коттедж 2 спальни
Лукисия, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
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