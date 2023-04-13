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Купить дом в периферия Центральная Греция, Греция

Эретрия
15
Municipality of Thiva
10
demos delphon
9
Municipal Unit of Thebes
8
demos distomou-arachobas-antikyras
7
demotike enoteta arachobes
7
Амаринтос
6
demos amphikleias - elateias
5
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180 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 4 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
1 ванных комнат 120 м²
€ 130,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Markopoulo Oropou 120 Sq.m., 4 Bedro…
Вилла 7 комнатв Tragana, Греция
Вилла 7 комнат
Tragana, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 4 комнатыв Agios Serafim, Греция
Вилла 4 комнаты
Agios Serafim, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Коттедж 4 комнатыв Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутра-Ипатис, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 358,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 6 комнатв Лихас, Греция
Коттедж 6 комнат
Лихас, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 комнатыв Эретрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 3 спальнив Оропос, Греция
Коттедж 3 спальни
Оропос, Греция
1 ванных комнат 210 м²
€ 285,000
Oropos northeast of Athens 35klm, Alonia area, nesr the sea, detached house of 210 sq.m. on …
Коттедж 2 спальнив Фарос, Греция
Коттедж 2 спальни
Фарос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 4 спальнив Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Таунхаус 2 спальнив Agios Konstantinos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agios Konstantinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Коттедж 6 спаленв Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Маркопуло Оропу, Греция
5 ванных комнат 260 м²
€ 300,000
Oropos north of Athens city of Halkoutsi: Detached house of 260sq.m. on a plot of 600 sq.m. …
Коттеджв Оропос, Греция
Коттедж
Оропос, Греция
600 м²
€ 220,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Oropos 600 Sq.m., Ground floor Floor…
Таунхаус 3 спальнив Лутра-Эдипсу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутра-Эдипсу, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
Коттедж 8 спаленв Каламос, Греция
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 4 спальнив Неа Политеа, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа Политеа, Греция
420 м²
€ 120,000
Коттедж 2 спальнив Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 2 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 120,000
Oropos north-east of Athens Halkoutsi area, detached house of 85sq.m. on a plot of 300 sq.m.…
Коттедж 4 спальнив Малаконта, Греция
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Дом 4 спальнив Эретрия, Греция
Дом 4 спальни
Эретрия, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 120,000
Частный дом на острове Евия площадью 190кв.м. в 800м от бассейна.  1 этаж - гостиная с…
Коттедж 4 спальнив Лианокладион, Греция
Коттедж 4 спальни
Лианокладион, Греция
2 ванных комнат 250 м²
€ 200,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Fthiotida: Leianokladi - 250 Sq.m., 4 Bedrooms, 2…
Вилла 4 спальнив Сикамино, Греция
Вилла 4 спальни
Сикамино, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Коттедж 1 спальняв Халкуцион, Греция
Коттедж 1 спальня
Халкуцион, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Tanagra, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 283 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 1 комнатав Халкуцион, Греция
Коттедж 1 комната
Халкуцион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. У объекта есть камин, кондиционер, т…
Коттедж 6 спаленв Ритсона, Греция
Коттедж 6 спален
Ритсона, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Agii Apostoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Agii Apostoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 137 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 6 спаленв Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 2 спальнив Сета, Греция
Коттедж 2 спальни
Сета, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 108,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Вилла 8 спаленв Илия, Греция
Вилла 8 спален
Илия, Греция
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Коттедж 2 спальнив Пилион, Греция
Коттедж 2 спальни
Пилион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальнив Магула, Греция
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на горы
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