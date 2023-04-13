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Купить коттедж с бассейном в периферия Центральная Греция, Греция

demos amphikleias - elateias
5
demos delphon
5
demos distomou-arachobas-antikyras
4
demotike enoteta arachobes
4
Municipality of Tanagra
4
Амаринтос
4
demos doridos
3
Municipal Unit of Thebes
3
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5 объектов найдено
Коттедж 4 комнатыв Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутра-Ипатис, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 358,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 4 спальнив Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттеджв Оропос, Греция
Коттедж
Оропос, Греция
600 м²
€ 220,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Oropos 600 Sq.m., Ground floor Floor…
Коттедж 2 спальнив demos dirphyon - messapion, Греция
Коттедж 2 спальни
demos dirphyon - messapion, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 4 спальнив Паралия Авлида, Греция
Коттедж 4 спальни
Паралия Авлида, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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