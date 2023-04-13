Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. Коттеджи

Купить коттедж с видом на море в периферия Центральная Греция, Греция

Халкис
73
Неа-Палатия
17
Эретрия
11
demos istiaias-aidepsou
8
demos amphikleias - elateias
5
demos delphon
5
Municipality of Thiva
5
demos distomou-arachobas-antikyras
4
Показать больше
Коттедж В архив
Очистить
59 объектов найдено
Коттедж 6 комнатв Лихас, Греция
Коттедж 6 комнат
Лихас, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 комнатыв Эретрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 4 спальнив Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 8 спаленв Каламос, Греция
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 4 спальнив Малаконта, Греция
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 спальняв Халкуцион, Греция
Коттедж 1 спальня
Халкуцион, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
Коттедж 6 спаленв Ритсона, Греция
Коттедж 6 спален
Ритсона, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 6 спаленв Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальнив Магула, Греция
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
Коттедж 4 комнатыв Гувес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Гувес, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 430,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальнив Яницу, Греция
Коттедж 2 спальни
Яницу, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальняв Яницу, Греция
Коттедж 1 спальня
Яницу, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
Коттедж 10 спаленв Сета, Греция
Коттедж 10 спален
Сета, Греция
14 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
Коттедж 4 спальнив ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 4 спальнив ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 комнатав ampelochori, Греция
Коттедж 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
Коттедж 2 спальнив Лукисия, Греция
Коттедж 2 спальни
Лукисия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 5 спаленв Ано Вафия, Греция
Коттедж 5 спален
Ано Вафия, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальнив Сета, Греция
Коттедж 3 спальни
Сета, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Второй…
Коттедж 1 комнатав Вати, Греция
Коттедж 1 комната
Вати, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
Коттедж 3 спальнив Гимно, Греция
Коттедж 3 спальни
Гимно, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 2 спальнив demos istiaias-aidepsou, Греция
Коттедж 2 спальни
demos istiaias-aidepsou, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 84,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 11 спаленв demos kymes - aliberiou, Греция
Коттедж 11 спален
demos kymes - aliberiou, Греция
13 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 4 с…
Коттедж 3 спальнив Сета, Греция
Коттедж 3 спальни
Сета, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 3 спальнив demos doridos, Греция
Коттедж 3 спальни
demos doridos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 4 спальнив Неа-Артаки, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Артаки, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 комнатав Малаконта, Греция
Коттедж 1 комната
Малаконта, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
Коттедж 2 спальнив Халкуцион, Греция
Коттедж 2 спальни
Халкуцион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 319,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 4 спальнив Гимно, Греция
Коттедж 4 спальни
Гимно, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 2 спальнив alyke, Греция
Коттедж 2 спальни
alyke, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти