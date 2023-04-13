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Купить коттедж в периферия Центральная Греция, Греция

Эретрия
11
demos amphikleias - elateias
5
demos delphon
5
Municipality of Thiva
5
demos distomou-arachobas-antikyras
4
demotike enoteta arachobes
4
Municipality of Tanagra
4
Амаринтос
4
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114 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 4 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
1 ванных комнат 120 м²
€ 130,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Markopoulo Oropou 120 Sq.m., 4 Bedro…
Коттедж 4 комнатыв Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутра-Ипатис, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 358,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 6 комнатв Лихас, Греция
Коттедж 6 комнат
Лихас, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 комнатыв Эретрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 3 спальнив Оропос, Греция
Коттедж 3 спальни
Оропос, Греция
1 ванных комнат 210 м²
€ 285,000
Oropos northeast of Athens 35klm, Alonia area, nesr the sea, detached house of 210 sq.m. on …
Коттедж 2 спальнив Фарос, Греция
Коттедж 2 спальни
Фарос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 4 спальнив Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 6 спаленв Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Маркопуло Оропу, Греция
5 ванных комнат 260 м²
€ 300,000
Oropos north of Athens city of Halkoutsi: Detached house of 260sq.m. on a plot of 600 sq.m. …
Коттеджв Оропос, Греция
Коттедж
Оропос, Греция
600 м²
€ 220,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Oropos 600 Sq.m., Ground floor Floor…
Коттедж 8 спаленв Каламос, Греция
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 4 спальнив Неа Политеа, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа Политеа, Греция
420 м²
€ 120,000
Коттедж 2 спальнив Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 2 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 120,000
Oropos north-east of Athens Halkoutsi area, detached house of 85sq.m. on a plot of 300 sq.m.…
Коттедж 4 спальнив Малаконта, Греция
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 4 спальнив Лианокладион, Греция
Коттедж 4 спальни
Лианокладион, Греция
2 ванных комнат 250 м²
€ 200,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Fthiotida: Leianokladi - 250 Sq.m., 4 Bedrooms, 2…
Коттедж 1 спальняв Халкуцион, Греция
Коттедж 1 спальня
Халкуцион, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Tanagra, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 283 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 1 комнатав Халкуцион, Греция
Коттедж 1 комната
Халкуцион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. У объекта есть камин, кондиционер, т…
Коттедж 6 спаленв Ритсона, Греция
Коттедж 6 спален
Ритсона, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Agii Apostoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Agii Apostoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 137 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 6 спаленв Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 2 спальнив Сета, Греция
Коттедж 2 спальни
Сета, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 108,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 2 спальнив Пилион, Греция
Коттедж 2 спальни
Пилион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальнив Магула, Греция
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
Коттедж 4 комнатыв Гувес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Гувес, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 430,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальнив Яницу, Греция
Коттедж 2 спальни
Яницу, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальняв Яницу, Греция
Коттедж 1 спальня
Яницу, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
Коттедж 10 спаленв Сета, Греция
Коттедж 10 спален
Сета, Греция
14 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
Коттедж 4 спальнив ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 4 спальнив ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 комнатав ampelochori, Греция
Коттедж 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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