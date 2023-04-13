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Купить квартиру с бассейном в периферия Центральная Греция, Греция

Халкис
29
demos molou - agiou konstantinou
6
Неа-Палатия
5
Lamia
3
Municipality of Thiva
3
demos istiaias-aidepsou
2
Municipality of Livadia
2
Municipal Unit of Thebes
2
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальняв demos chalkideon, Греция
Квартира 1 спальня
demos chalkideon, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 62 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальнив demos chalkideon, Греция
Квартира 2 спальни
demos chalkideon, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 145,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальнив demos chalkideon, Греция
Квартира 2 спальни
demos chalkideon, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 77 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

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