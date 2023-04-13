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Купить квартиру с видом на горы в периферия Центральная Греция, Греция

Халкис
29
demos molou - agiou konstantinou
6
Неа-Палатия
5
Lamia
3
Municipality of Thiva
3
demos istiaias-aidepsou
2
Municipality of Livadia
2
Municipal Unit of Thebes
2
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19 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Псахна, Греция
Квартира 2 спальни
Псахна, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 101 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 4 спальнив Лимни, Греция
Квартира 4 спальни
Лимни, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 3 спальнив Mesochori, Греция
Квартира 3 спальни
Mesochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
Квартира 1 комнатав Сета, Греция
Квартира 1 комната
Сета, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 28,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 3 спальнив ampelochori, Греция
Квартира 3 спальни
ampelochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
Квартира 2 спальнив Сета, Греция
Квартира 2 спальни
Сета, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 2 спальнив Акти, Греция
Квартира 2 спальни
Акти, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 99,000
Продается квартира площадью 74 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
Квартира 1 спальняв Акти, Греция
Квартира 1 спальня
Акти, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 67,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Квартира 1 комнатав Эретрия, Греция
Квартира 1 комната
Эретрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Предлагается на продажу квартира в районе Эрэтрия, на острове Евия. Квартира находятся в 100…
Квартира 2 спальнив Неа-Палатия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Палатия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 136,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Agios Konstantinos, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Konstantinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 78 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Квартира 2 спальнив Лонгос, Греция
Квартира 2 спальни
Лонгос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Квартира 1 спальняв Халкуцион, Греция
Квартира 1 спальня
Халкуцион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 53,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Lamia, Греция
Квартира 2 спальни
Lamia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…
Квартира 2 спальнив monasteraki, Греция
Квартира 2 спальни
monasteraki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Квартира 2 спальнив Левадия, Греция
Квартира 2 спальни
Левадия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
Квартира 3 спальнив Hrisso, Греция
Квартира 3 спальни
Hrisso, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 325,000
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
Квартира 2 спальнив Sarandi, Греция
Квартира 2 спальни
Sarandi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 50,000
Продается квартира площадью 57 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Квартира 2 спальнив Неа-Артаки, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Артаки, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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