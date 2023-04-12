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Купить замок с видом на море в Греции

в Корфу
427
в Сикея
12
в Фессалии и Центральной Греции
320
в District of Heraklion
219
в Ираклион
219
в Kavala Prefecture
237
в Кавала
237
в District of Agios Nikolaos
172
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1 объект найдено
Замокв Родос, Греция
Замок
Родос, Греция
541 м²
€ 850,000
Продается в старом городе Родоса и, в частности, в районе Коллоквиума, уникальное и редкое с…

Параметры недвижимости в Греции

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