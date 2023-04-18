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Купить коттедж с видом на море в Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция
Коттедж 3 спальни
Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 327 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…

Параметры недвижимости в Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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