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Квартиры-студии с видом на горы в Аттика, Греция

Municipality of Athens
5
Афины
5
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Кол-во ванных комнат 1
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Квартира 1 спальня
Иерисос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
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€ 120,000
Квартира 1 комната в Municipality of Larissa, Греция
Квартира 1 комната
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Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 160,000

Параметры недвижимости в Аттика, Греция

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