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Пентхаусы с видом на море в Аттика, Греция

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Пентхаус 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 5/6
€ 3,000,000

Параметры недвижимости в Аттика, Греция

недорогая
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