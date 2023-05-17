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Дома с бассейном в Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
72
Anavissos Municipal Unit
51
Agia Marina
47
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
42
Неа-Макри
40
Каливия-Торику
36
Vari Municipal Unit
31
Limenas Markopoulou
28
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293 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Афины, Греция
Коттедж 2 спальни
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 1,000,000
Zakynthos island, Volimes village, detached house of 100 sq.m. consisting of 2 studios of 50…
Дом 3 спальни в Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Этаж -1
€ 495,000
Corfu town ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 2 Ур…
Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
€ 550,000
Vari south of Athens Miladeza area, independent maisonette of 207 sq.m. on a plot of 200 sq.…
Вилла 4 спальни в Афины, Греция
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 5
Площадь 300 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 7
Площадь 360 м²
€ 760,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 7
Площадь 500 м²
€ 2,800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 7
Площадь 510 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 510 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 6
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
€ 2,300,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Дом 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 6
Площадь 390 м²
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Дом 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
€ 945,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Дом 5 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Дом 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
€ 580,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Дом 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 7
Площадь 648 м²
€ 1,550,000
Продается 5-этажная вилла площадью 648 кв.м в Афинах. Четвертый этаж состоит из гостиной, од…
Дом 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 6
Площадь 457 м²
€ 1,350,000
Продается 4-этажная вилла площадью 457 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Дом 6 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 8
Площадь 300 м²
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 6 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 7
Площадь 820 м²
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 820 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 10
Площадь 600 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 9 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 9 спален
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 12
Площадь 1 000 м²
€ 2,110,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 4 спальных ком…
Дом 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 6
Площадь 500 м²
€ 3,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 8 спален в Афины, Греция
Дом 8 спален
Афины, Греция
Комнаты 9
Площадь 840 м²
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 840 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
Дом 4 спальни в Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
Комнаты 6
Площадь 550 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных комн…
Дом 6 спален в Афины, Греция
Дом 6 спален
Афины, Греция
Комнаты 8
Площадь 287 м²
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 287 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 3 спальни в Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
Количество спален 3
Площадь 213 м²
€ 1,350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Дом 4 спальни в Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
Комнаты 6
Площадь 630 м²
€ 2,750,000
Продается 4-этажная вилла площадью 630 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванной…
Дом 7 спален в Афины, Греция
Дом 7 спален
Афины, Греция
Комнаты 10
Площадь 600 м²
€ 800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 4 спальни в Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
Комнаты 5
Площадь 210 м²
€ 880,000
Продается 3-этажная вилла площадью 210 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 3 спальни в Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 6
Площадь 436 м²
€ 520,000
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 4 спальни в Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
Комнаты 6
Площадь 460 м²
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…

Параметры недвижимости в Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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