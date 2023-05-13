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Realting.com
Греция
Аттика
Дома
Дома с видом на горы в Аттика, Греция
Artemida
27
Saronida Municipal Unit
21
Saronis
21
Лаврион
17
Спата
14
Анависос
13
Палеа-Фокея
13
Пеания
11
Chaidari
10
Municipality of Elliniko - Argyroupoli
9
Коропион
8
Vouliagmeni Municipal Unit
7
Municipality of Filothei - Psychiko
6
Кератея
6
Маркопулон
6
Municipal Unit of Argyroupoli
5
Municipality of Papagos - Cholargos
3
Municipal Unit of Cholargos
3
Neo Psychiko
3
Каристос
3
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345 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
3
2
1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой этаж…
0
0
Рекомендовать
0
Таунхаус 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
5
3
1
€ 620,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
0
0
Рекомендовать
0
Таунхаус 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
4
3
1
€ 375,000
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
0
0
Рекомендовать
0
Таунхаус 2 спальни
Пирги, Греция
3
1
1
€ 182,000
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Перв…
0
0
Рекомендовать
0
Вилла 6 спален
Афины, Греция
13
6
682 м²
5
€ 4,300,000
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
0
0
Рекомендовать
0
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5
1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
0
0
Рекомендовать
0
Таунхаус 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
1
€ 820,000
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
0
0
Рекомендовать
0
Таунхаус 5 комнат
Пеания, Греция
5
1
€ 318,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
0
0
Рекомендовать
0
Коттедж 1 комната
Кими, Греция
1
1
€ 310,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
0
0
Рекомендовать
0
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
4
2
1
€ 665,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
0
0
Рекомендовать
0
Вилла 9 комнат
Айос-Спиридон, Греция
9
1
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы. Недви…
0
0
Рекомендовать
0
Коттедж 5 комнат
Спеце, Греция
5
1
€ 250,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
0
0
Рекомендовать
0
Коттедж 5 комнат
Artemida, Греция
5
1
€ 375,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на …
0
0
Рекомендовать
0
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
1
€ 1,000,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
0
0
Рекомендовать
0
Коттедж 1 комната
Ано Потамия, Греция
1
1
€ 75,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 212 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на го…
0
0
Рекомендовать
0
Вилла 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
7
3
1
€ 1,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
0
0
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0
Коттедж 5 спален
Галатас, Греция
7
2
1
€ 700,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
0
0
Рекомендовать
0
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
4
2
1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
0
0
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0
Вилла 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
6
1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 371 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из 2 спальных комн…
0
0
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0
Коттедж 1 спальня
Афины, Греция
2
1
1
€ 50,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из одной спальной ком…
0
0
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0
Вилла 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1
1
€ 2,200,000
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
0
0
Рекомендовать
0
Таунхаус 2 спальни
Thymari, Греция
3
1
1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
0
0
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0
Таунхаус 2 спальни
Saronis, Греция
4
2
1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
0
0
Рекомендовать
0
Таунхаус 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
6
3
1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
0
0
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0
Коттедж 5 спален
alimos, Греция
6
4
1
€ 2,000,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
0
0
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0
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
4
3
1
€ 830,000
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
0
0
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0
Вилла 4 спальни
Pikermi, Греция
5
3
1
€ 800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
0
0
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0
Коттедж 4 спальни
Коропион, Греция
6
3
1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
0
0
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0
Коттедж 7 спален
Анависос, Греция
10
4
1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
0
0
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0
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
5
4
1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
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