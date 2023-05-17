Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. Дуплексы

Дуплексы с бассейном в Аттика, Греция

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Chaniotis, Греция
Квартира 3 спальни
Chaniotis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
€ 167,317
Property Code: HPS881 - Maisonette FOR SALE in Pallini Chaniotis for €165.000 . This 116 sq.…
Дом 3 комнаты в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 3 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Цена по запросу
Property Code: 611012 - Maisonette FOR SALE in Kranidi Ververouda for €380.000 . This 138 sq…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 105,000
Здание с апартаментами находится в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира рас…
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 265,000
Продается квартира площадью 142 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Коттедж 6 комнат в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 6 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 2
€ 230,000
Предлагается новый двухэтажный коттедж площадью 275 кв.м. с собственным участком 500 кв.м. в…
Коттедж 3 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Квартира 4 спальни в Saronis, Греция
Квартира 4 спальни
Saronis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 580,000
Продается квартира площадью 175 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Вилла 2 спальни в Никити, Греция
Вилла 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 319,424
Код недвижимости: HPS3340 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 315.000 . Это 85 кв. Вил…
Вилла 4 спальни в Kefalas, Греция
Вилла 4 спальни
Kefalas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Квартира 3 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€ 218,020
Код недвижимости: HPS3660 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 215.000 . Это 102 кв.…
Дом 10 спален в Греция, Греция
Дом 10 спален
Греция, Греция
Количество спален 10
Площадь 360 м²
€ 360,257
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Вилла 6 спален в Tilissos, Греция
Вилла 6 спален
Tilissos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 745,000
Продается 3-этажная вилла площадью 582 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…

Параметры недвижимости в Аттика, Греция

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти