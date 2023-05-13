Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. Дуплексы

Дуплексы с видом на горы в Аттика, Греция

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Афины, Греция
Квартира 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 130,000
Продается квартира площадью 25 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 10 комнат в Folia, Греция
Квартира 10 комнат
Folia, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
Этаж 2
€ 2,000,000
Продается комплекс из 10 квартир в Миртофитосе, Кавала, 70 кв.м. каждый в 5 зданиях и 6000 к…
Вилла 4 комнаты в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 4 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 581216 - Дом на продажу в Kranidi Agios Aimilianos за € 630.000. Это 148 к…
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
€ 55,000
ПРОДАЕТСЯ ДОМА-СТУДИО 45 SQM ПОЛНОСТЬЮ Реновировано, 1000 МЕТРОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ КАВА…
Вилла 6 спален в Chaniotis, Греция
Вилла 6 спален
Chaniotis, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
€ 2,898,175
Код недвижимости: 4 -576 - Вилла на продажу в Паллини Полихроно за € 3.000.000. Это 294 кв. …
Квартира 3 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 440,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
€ 370,217
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Дом 3 спальни в Kriopigi, Греция
Дом 3 спальни
Kriopigi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
€ 297,121
Код недвижимости: HPS93 - Дом для продажи в Кассандра Криопиги за € 295.000 . Это 128 кв. ме…
Квартира 3 спальни в периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/1
€ 400,000
Продается квартира площадью 113 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 спальни в Siviri, Греция
Квартира 2 спальни
Siviri, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 140,000
Продается квартира площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Коттедж 1 спальня в Agia Varvara, Греция
Коттедж 1 спальня
Agia Varvara, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 89,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 48 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Коттедж 1 комната в Kastania, Греция
Коттедж 1 комната
Kastania, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из Пе…

Параметры недвижимости в Аттика, Греция

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти