ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
Коттеджи
Коттеджи с видом на горы в Аттика, Греция
Municipality of Saronikos
32
Пирей
31
Anavissos Municipal Unit
24
Неа-Макри
24
Artemida
21
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
17
Vari Municipal Unit
15
Каливия-Торику
15
Agia Marina
14
Лаврион
10
Chaidari
8
Limenas Markopoulou
8
Saronida Municipal Unit
8
Saronis
8
Рафина
8
Анависос
7
Спата
6
alimos
5
Palaio Faliro
4
Municipality of Filothei - Psychiko
3
Показать больше
Показать меньше
Коттедж
Очистить
144 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Коттедж 1 комната
Кими, Греция
1
1
€ 310,000
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
4
2
1
€ 665,000
Коттедж 5 комнат
Спеце, Греция
5
1
€ 250,000
Коттедж 5 комнат
Artemida, Греция
5
1
€ 375,000
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
1
€ 1,000,000
Коттедж 1 комната
Ано Потамия, Греция
1
1
€ 75,000
Коттедж 5 спален
Галатас, Греция
7
2
1
€ 700,000
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
4
2
1
€ 380,000
Коттедж 1 спальня
Афины, Греция
2
1
1
€ 50,000
Коттедж 5 спален
alimos, Греция
6
4
1
€ 2,000,000
Коттедж 4 спальни
Коропион, Греция
6
3
1
€ 500,000
Коттедж 7 спален
Анависос, Греция
10
4
1
€ 290,000
Коттедж 5 спален
Saronis, Греция
7
2
1
€ 320,000
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
1
Цена по запросу
Коттедж 3 спальни
Chaidari, Греция
5
2
1
€ 550,000
Коттедж 5 спален
Коропион, Греция
7
2
1
€ 235,000
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
9
3
1
€ 750,000
Коттедж 6 спален
периферия Аттика, Греция
8
2
1
€ 950,000
Коттедж 3 спальни
Палеа-Фокея, Греция
5
2
1
€ 600,000
Коттедж 4 спальни
Нимборио, Греция
5
1
1
€ 950,000
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
8
4
1
€ 700,000
Коттедж 5 спален
Пеания, Греция
7
6
1
€ 520,000
Коттедж 4 спальни
Municipality of Penteli, Греция
7
3
1
€ 1,100,000
Коттедж 7 спален
Неа-Макри, Греция
10
4
1
€ 1,100,000
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
6
3
1
€ 335,000
Коттедж 4 спальни
Neos Kouvaras, Греция
5
2
1
€ 700,000
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
8
2
1
€ 1,050,000
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6
3
1
€ 680,000
Коттедж 2 спальни
периферия Аттика, Греция
3
1
1
€ 330,000
Коттедж 2 спальни
Палеа-Фокея, Греция
4
1
1
€ 370,000
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в Аттика, Греция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты