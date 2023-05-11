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Коттеджи с видом на горы в Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
32
Пирей
31
Anavissos Municipal Unit
24
Неа-Макри
24
Artemida
21
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
17
Vari Municipal Unit
15
Каливия-Торику
15
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144 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Кими, Греция
Коттедж 1 комната
Кими, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 310,000
Коттедж 3 спальни в Афины, Греция
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 665,000
Коттедж 5 комнат в Спеце, Греция
Коттедж 5 комнат
Спеце, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 5 комнат в Artemida, Греция
Коттедж 5 комнат
Artemida, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 375,000
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Коттедж 1 комната в Ано Потамия, Греция
Коттедж 1 комната
Ано Потамия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Коттедж 5 спален в Галатас, Греция
Коттедж 5 спален
Галатас, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 700,000
Коттедж 3 спальни в Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Коттедж 1 спальня в Афины, Греция
Коттедж 1 спальня
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Коттедж 5 спален в alimos, Греция
Коттедж 5 спален
alimos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Коттедж 4 спальни в Коропион, Греция
Коттедж 4 спальни
Коропион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 500,000
Коттедж 7 спален в Анависос, Греция
Коттедж 7 спален
Анависос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 290,000
Коттедж 5 спален в Saronis, Греция
Коттедж 5 спален
Saronis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коттедж 3 спальни в Chaidari, Греция
Коттедж 3 спальни
Chaidari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 550,000
Коттедж 5 спален в Коропион, Греция
Коттедж 5 спален
Коропион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 235,000
Коттедж 5 спален в Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 750,000
Коттедж 6 спален в периферия Аттика, Греция
Коттедж 6 спален
периферия Аттика, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 950,000
Коттедж 3 спальни в Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 3 спальни
Палеа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
Коттедж 4 спальни в Нимборио, Греция
Коттедж 4 спальни
Нимборио, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Коттедж 6 спален в Анависос, Греция
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 700,000
Коттедж 5 спален в Пеания, Греция
Коттедж 5 спален
Пеания, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 520,000
Коттедж 4 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Коттедж 7 спален в Неа-Макри, Греция
Коттедж 7 спален
Неа-Макри, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Коттедж 5 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 335,000
Коттедж 4 спальни в Neos Kouvaras, Греция
Коттедж 4 спальни
Neos Kouvaras, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 700,000
Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,050,000
Коттедж 4 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 680,000
Коттедж 2 спальни в периферия Аттика, Греция
Коттедж 2 спальни
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 330,000
Коттедж 2 спальни в Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 2 спальни
Палеа-Фокея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 370,000

Параметры недвижимости в Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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