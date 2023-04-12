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  6. Таунхаусы

Купить таунхаус с бассейном в Афинах, Греция

Agia Marina
17
Limenas Markopoulou
10
Неа-Макри
9
Каливия-Торику
8
Artemida
7
Рафина
7
Пеания
6
alimos
5
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18 объектов найдено
Таунхаус 4 комнатыв Афины, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 4 комнатыв Афины, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,980,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 5 комнатв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 5 комнатв Афины, Греция
Таунхаус 5 комнат
Афины, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 340 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 6 комнатв Agia Marina, Греция
Таунхаус 6 комнат
Agia Marina, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Предлагаем Вашему вниманию элитные таунхаусы в одном из самых престижных районов на юге Афин…
Таунхаус 4 спальнив Като-Сулион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Като-Сулион, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальнив alimos, Греция
Таунхаус 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается таунхаус площадью 253 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 5 спаленв Афины, Греция
Таунхаус 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,380,000
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
Таунхаус 3 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 674,650
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 5 спаленв Капандритион, Греция
Таунхаус 5 спален
Капандритион, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 3 спальнив alimos, Греция
Таунхаус 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 840,000
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Таунхаус 4 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 4 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается таунхаус площадью 255 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,325,000
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 3 спальнив Като-Сулион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Като-Сулион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 5 спаленв Афины, Греция
Таунхаус 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 480 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 945,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 5 спаленв alimos, Греция
Таунхаус 5 спален
alimos, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…

Параметры недвижимости в Афинах, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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