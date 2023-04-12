Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на море в Афинах, Греция

Agia Marina
17
Limenas Markopoulou
10
Неа-Макри
9
Каливия-Торику
8
Artemida
7
Рафина
7
Пеания
6
alimos
5
Показать больше
Таунхаус В архив
Очистить
64 объекта найдено
Таунхаус 4 комнатыв Афины, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 4 комнатыв Афины, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,980,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 5 комнатв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 5 комнатв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 3 комнатыв Рафина, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Рафина, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 435,000
Продается таунхаус площадью 117 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 5 комнатв Афины, Греция
Таунхаус 5 комнат
Афины, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 340 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 2 спальнив Thymari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Thymari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 148,000
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 4 спальнив Като-Сулион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Като-Сулион, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
Таунхаус 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив alimos, Греция
Таунхаус 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 153 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
Таунхаус 3 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айос-Спиридон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 1 спальняв Епанохори, Греция
Таунхаус 1 спальня
Епанохори, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 спальнив Грампия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Грампия, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальнив Artemida, Греция
Таунхаус 3 спальни
Artemida, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Продается таунхаус площадью 166 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 3 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
Таунхаус 4 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
Таунхаус 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Лаврион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лаврион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 5 спаленв Афины, Греция
Таунхаус 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,380,000
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
Таунхаус 3 спальнив Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Рафина, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 674,650
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. …
Таунхаус 3 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,550,000
Продается таунхаус площадью 600 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй этаж…
Таунхаус 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 890,000
Продается таунхаус площадью 517 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айос-Спиридон, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальнив Пеания, Греция
Таунхаус 4 спальни
Пеания, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 237,000
Продается таунхаус площадью 169 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 7 спаленв Рафина, Греция
Таунхаус 7 спален
Рафина, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 347,000
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…

Параметры недвижимости в Афинах, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти