ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Athens
Студии
Купить квартира-студия с бассейном в Афинах, Греция
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается дуплекс площадью 140 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
Вилла 3 спальни
Olympiada, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый э…
Дом 5 спален
Афины, Греция
300 м²
€ 333,570
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 3 спальни
Метони, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
Квартира 3 спальни
Pefkochori, Греция
3 ванных комнат
95 м²
€ 145,789
Property Code: 3-1193 - Maisonette FOR SALE in Pallini Pefkochori for €150.000 . This 95 sq.…
Коттедж 5 спален
Пеания, Греция
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Квартира 3 комнаты
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 79 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Дом 600 комнат
периферия Крит, Греция
600 Количество комнат
205 м²
€ 497,866
Продается роскошная вилла площадью 205 м2 на Крите. Вилла построена в 2014 году в тихом райо…
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
590 м²
€ 547,652
Продается 3-этажная вилла площадью 590 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 4 спальни
Арависос, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
Таунхаус 6 комнат
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 255,000
Продаются таунхаусы, находящиеся на завершающей стадии строительства, в городе Салоники. Пло…
Квартира 4 комнаты
Греция, Греция
4 Количество комнат
144 м²
1/1 Этаж
€ 647,225
Продается квартира площадью 144 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
Параметры недвижимости в Афинах, Греция
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты