Купить квартира-студия с видом на море в Афинах, Греция

Вилла 6 спален Айос-Николаос, Греция 10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1

€ 1,980,000

Продается 3-этажная вилла площадью 302 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…