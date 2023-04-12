ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Athens
Дома
Купить дом с видом на море в Афинах, Греция
Agia Marina
45
Неа-Макри
40
Каливия-Торику
36
Artemida
31
Limenas Markopoulou
30
Рафина
22
Лаврион
17
alimos
15
Спата
14
Палеа-Фокея
13
Пеания
12
Коропион
8
Кератея
6
Маркопулон
6
Кими
5
Спеце
5
Каристос
3
Марафон
3
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
461 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
300 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
186 м²
€ 1,000,000
Продаётся великолепная трёхэтажная вилла площадью 186 м2, в пригороде Кинетта города Афины. …
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
360 м²
€ 760,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
500 м²
€ 2,800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
510 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 510 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат
159 м²
Количество этажей 3
€ 2,300,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
390 м²
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 2 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
550 м²
€ 2,875,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Дом 5 спален
Афины, Греция
350 м²
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
275 м²
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 2 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
150 м²
Количество этажей 3
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
7 Количество комнат
220 м²
Количество этажей 3
€ 525,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Дом 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
244 м²
Количество этажей 3
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 244 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
259 м²
Количество этажей 3
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 259 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Дом 6 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат
300 м²
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
225 м²
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
Дом 6 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
820 м²
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 820 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 4
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
240 м²
Количество этажей 3
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Дом 5 спален
Афины, Греция
220 м²
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
348 м²
€ 2,800,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 348 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Дом 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
250 м²
€ 1,420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 6 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат
430 м²
€ 900,000
Продается 4-этажная вилла площадью 430 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спален
Афины, Греция
300 м²
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Дом 5 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат
520 м²
€ 1,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 520 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Дом 2 спальни
Афины, Греция
192 м²
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
370 м²
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Третий этаж…
Дом 5 спален
Афины, Греция
220 м²
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
283 м²
Количество этажей 3
€ 620,000
Продается таунхаус площадью 283 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
16
Параметры недвижимости в Афинах, Греция
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты