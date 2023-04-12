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Купить дом с видом на горы в Афинах, Греция

Agia Marina
45
Неа-Макри
40
Каливия-Торику
36
Artemida
31
Limenas Markopoulou
30
Рафина
22
Лаврион
17
alimos
15
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531 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Пирги, Греция
Таунхаус 2 спальни
Пирги, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 182,000
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Перв…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 186 м²
€ 1,000,000
Продаётся великолепная трёхэтажная вилла площадью 186 м2, в пригороде Кинетта города Афины. …
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 2,300,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
230 м²
€ 605,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Дом 7 спаленв Афины, Греция
Дом 7 спален
Афины, Греция
500 м²
€ 1,250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 390 м²
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
200 м²
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Дом 2 спальнив Афины, Греция
Дом 2 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 550 м²
€ 2,875,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
450 м²
€ 1,300,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 160 м² Количество этажей 3
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 380 м²
€ 780,000
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
350 м²
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 275 м²
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 2 спальнив Афины, Греция
Дом 2 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 150 м² Количество этажей 3
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 370 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
112 м²
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 112 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из 2 спальных ко…
Дом 2 спальнив Афины, Греция
Дом 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
Дом 2 спальнив Афины, Греция
Дом 2 спальни
Афины, Греция
150 м²
€ 580,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
7 Количество комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 525,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
150 м²
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
7 Количество комнат 648 м²
€ 1,550,000
Продается 5-этажная вилла площадью 648 кв.м в Афинах. Четвертый этаж состоит из гостиной, од…
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 457 м²
€ 1,350,000
Продается 4-этажная вилла площадью 457 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Дом 1 комнатав Афины, Греция
Дом 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат 244 м² Количество этажей 3
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 244 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 210 м² Количество этажей 4
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
211 м²
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Дом 6 спаленв Афины, Греция
Дом 6 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат 300 м²
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 225 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
510 м²
€ 1,270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 250 м² Количество этажей 4
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Дом 2 спальнив Афины, Греция
Дом 2 спальни
Афины, Греция
120 м²
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…

Параметры недвижимости в Афинах, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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