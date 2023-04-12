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Купить коттедж с видом на море в Афинах, Греция

Artemida
24
Неа-Макри
24
Agia Marina
15
Каливия-Торику
15
Лаврион
10
Рафина
9
Limenas Markopoulou
8
Палеа-Фокея
7
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82 объекта найдено
Коттедж 1 комнатав Кими, Греция
Коттедж 1 комната
Кими, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 5 комнатв Artemida, Греция
Коттедж 5 комнат
Artemida, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на …
Коттедж 2 спальнив Kaki Thalassa, Греция
Коттедж 2 спальни
Kaki Thalassa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 1 комнатав Varnavas, Греция
Коттедж 1 комната
Varnavas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается объект на стадии строительстваплощадью211кв.м . На цоколеплощадью 138,88 кв.м .рас…
Коттедж 5 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
Коттедж 3 спальнив Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 3 спальни
Палеа-Фокея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 177 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальнив Нимборио, Греция
Коттедж 4 спальни
Нимборио, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 3 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Dimitrios, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 7 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 7 спален
Неа-Макри, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 5 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 5 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 335,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальнив Neos Kouvaras, Греция
Коттедж 4 спальни
Neos Kouvaras, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 кладовых…
Коттедж 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Коттедж 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 6 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 6 спален
Каливия-Торику, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 2 спальнив Artemida, Греция
Коттедж 2 спальни
Artemida, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 176 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных с …
Коттедж 2 спальнив Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 2 спальни
Палеа-Фокея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 7 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 7 спален
Каливия-Торику, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 835,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 3 спальнив Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 3 спальни
Палеа-Фокея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 652,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 6 спаленв Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 6 спален
Агиос-Константинос, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 683,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 580 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
Коттедж 1 комнатав Ioulida, Греция
Коттедж 1 комната
Ioulida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Из …
Коттедж 4 спальнив Пеания, Греция
Коттедж 4 спальни
Пеания, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 6 спаленв Афины, Греция
Коттедж 6 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 475,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 2 спальнив Каливия-Торику, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 578,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 3 спальнив Artemida, Греция
Коттедж 3 спальни
Artemida, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 116,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальнив Artemida, Греция
Коттедж 4 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 394,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 785,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
Коттедж 1 комнатав Афины, Греция
Коттедж 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Предлагаем вашему вниманию комплекс из 4 ех коттеджей на одном из красивейших Кикладских ост…
Коттедж 1 спальняв Рафина, Греция
Коттедж 1 спальня
Рафина, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…

Параметры недвижимости в Афинах, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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