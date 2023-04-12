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Коттедж 1 комната
Кими, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 665,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 5 комнат
Спеце, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 5 комнат
Artemida, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на …
Коттедж 1 комната
Ано Потамия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 212 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 1 спальня
Афины, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 5 спален
alimos, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальни
Коропион, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 5 спален
Коропион, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
Коттедж 3 спальни
Палеа-Фокея, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 177 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальни
Нимборио, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 5 спален
Пеания, Греция
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 7 спален
Неа-Макри, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 335,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальни
Neos Kouvaras, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 кладовых…
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 680,000
Предлагается на продажу двухэтажный дом, с независимой квартирой-студио на цокольном этаже, …
Коттедж 2 спальни
Палеа-Фокея, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 7 спален
Каливия-Торику, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
Коттедж 7 спален
Каливия-Торику, Греция
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 835,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 3 спальни
Палеа-Фокея, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 652,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальни
Афины, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 980,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 2 спальни
Агиос-Константинос, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 510,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 6 спален
Агиос-Константинос, Греция
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 683,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 580 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
Коттедж 1 комната
Ioulida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Из …
Коттедж 6 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 475,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 578,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 3 спальни
Artemida, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 116,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 394,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 спальня
Рафина, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 67,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 785,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
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