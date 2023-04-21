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Виллы в Asvestochori, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 1 комната в Exohi, Греция
Вилла 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
Вилла 5 спален в Asvestochori, Греция
Вилла 5 спален
Asvestochori, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 6 спален в Exohi, Греция
Вилла 6 спален
Exohi, Греция
12 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
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