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Жильё с бассейном в Asvestochori, Греция

2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Exohi, Греция
Вилла 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
Коттедж 1 комната в Exohi, Греция
Коттедж 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
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