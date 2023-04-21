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Жильё с видом на море в Asvestochori, Греция

3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Asvestochori, Греция
Квартира 2 спальни
Asvestochori, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 205,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Вилла 1 комната в Exohi, Греция
Вилла 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
Вилла 5 спален в Asvestochori, Греция
Вилла 5 спален
Asvestochori, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
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