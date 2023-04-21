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Жильё с видом на горы в Asvestochori, Греция

13 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Вилла 1 комната в Exohi, Греция
Вилла 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
Вилла 5 спален в Asvestochori, Греция
Вилла 5 спален
Asvestochori, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 6 спален в Exohi, Греция
Вилла 6 спален
Exohi, Греция
12 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Таунхаус 4 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 285,000
Продается таунхаус площадью 222 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольны…
Коттедж 1 комната в Exohi, Греция
Коттедж 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 4 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 233,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 172,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Квартира 2 спальни в Exohi, Греция
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Коттедж 5 спален в Asvestochori, Греция
Коттедж 5 спален
Asvestochori, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 348 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
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