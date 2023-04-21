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Дома в Asvestochori, Греция

28 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни в Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат
€ 160,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 176 m2,…
Таунхаус 3 спальни в Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
2 ванных комнат
€ 153,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 155 m2,…
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
2 ванных комнат
€ 120,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 120 m2, 3 Уро…
Дом 2 спальни в Asvestochori, Греция
Дом 2 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат
€ 60,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 80 m2, , Хорошее…
Таунхаус 3 спальни в Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
2 ванных комнат 1 Этаж
€ 230,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 236 m2,…
Дом 2 спальни в Asvestochori, Греция
Дом 2 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат
€ 64,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 96 m2, , Нео…
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
1 ванных комнат
€ 165,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, , Отл…
Таунхаус 3 спальни в Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат
€ 140,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 135 m2,…
Таунхаус 4 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
2 ванных комнат
€ 190,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 137 m2, , Новостр…
Дом 4 спальни в Exohi, Греция
Дом 4 спальни
Exohi, Греция
2 ванных комнат
€ 300,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная Площадь: 215 m2, 2 Уровни, Хоро…
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
3 ванных комнат
€ 160,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 157 m2, , Отлично…
Таунхаус 3 спальни в Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
2 ванных комнат
€ 123,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 248 m2,…
Коттедж 6 спален в Exohi, Греция
Коттедж 6 спален
Exohi, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Вилла 1 комната в Exohi, Греция
Вилла 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
Вилла 5 спален в Asvestochori, Греция
Вилла 5 спален
Asvestochori, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 6 спален в Exohi, Греция
Вилла 6 спален
Exohi, Греция
12 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Таунхаус 4 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 285,000
Продается таунхаус площадью 222 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольны…
Коттедж 1 комната в Exohi, Греция
Коттедж 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 4 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 233,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 172,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Коттедж 5 спален в Asvestochori, Греция
Коттедж 5 спален
Asvestochori, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 348 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
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