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Коттеджи с видом на горы в Asvestochori, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Exohi, Греция
Коттедж 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
Коттедж 5 спален в Asvestochori, Греция
Коттедж 5 спален
Asvestochori, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 348 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
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