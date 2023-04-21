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Квартиры с видом на море в Asvestochori, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Asvestochori, Греция
Квартира 2 спальни
Asvestochori, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 205,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
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