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Квартиры с видом на горы в Asvestochori, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Exohi, Греция
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
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